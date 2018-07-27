«Дальпитерстрой»: 20 лет на рынке

фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Более 200 жилых, коммерческих, промышленных и социальных объектов общей площадью свыше 1 млн кв. м. Один из крупнейших девелоперов Северо-Запада – СК «Дальпитерстрой» подвел итоги первых 20-ти лет на строительном рынке.

Сегодня «Дальпитерстрой» это:

Один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга;

Главный застройщик микрорайонов Шушары и Парголово;

Постоянный участник и победитель городских тендеров на строительство социального жилья;

Застройщик, удерживающий доступные цены на жилье в городе. Совместно с банком «РостФинанс» «Дальпитерстрой» установил низкие ставки по ипотеке на квартиры в строящихся домах.

Благотворитель, учредивший совместно с фондом «Наши дети – будущее Отечества» специальный проект. «Дальпитерстрой» на свои средства строит индивидуальные двухэтажные дома и передает их в дар многодетным семьям с приемными детьми;

Девелопер, на счету которого более 20 построенных и реконструированных православных храмов;

Участник строительства нового символа города на Неве – стадиона «Санкт-Петербург»;

Один из спонсоров Мариинского театра;

Застройщик, внесший свой вклад архитектурный облик исторического центра Петербурга. «Дальпитерстрой» построил в самом сердце города более 10 домов в стиле модерн с элементами декора в духе 18-19 веков.

Более 500 человек в штате и 25 компаний во всех сферах строительства, входящих в холдинг «Дальпитерстрой».

По состоянию на июль 2018 года СК «Дальпитерстрой» ведет строительство еще 1,25 млн кв м.

ООО КБ «РОСТФИНАНС», Лицензия Банка Росиии №481 от 20 марта 2015г.

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»