Губернатор Петербурга открыл памятный знак «Триумф Российского флота»

Setl City

На Якорной площади Кронштадта сегодня торжественно открыт памятный знак «Триумф Российского флота».

В церемонии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов, заместитель Главкома ВМФ России Александр Федотенков, председатель совета директоров холдинга Setl Group (попечитель установки знака) Максим Шубарев.

Открытие памятного знака приурочено сразу к нескольким значимым датам в российской истории: 330 лет со дня находки ботика «Святой Николай» юным Петром I, 295 лет со дня закладки крепости Кронштадт и со дня проведения первого морского парада с участием ботика. Отметим, что холдинг Setl Group выступил одним из попечителей установки уникального памятника наряду с Правительством Санкт-Петербурга, Министерством культуры России, Российской Академией художеств. Монумент создан по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а инициатором его установки стало Женское православно-патриотическое общество.

Главный фасад знака представляет собой монументальное панно «Триумф Российского флота» работы народного художника В.И. Нестеренко, выполненное в технике мозаики. На панно изображен первый морской парад в Кронштадте, проведенный в честь создания российского флота. Скульптор проекта – народный художник РФ Салават Щербаков, архитектор – Василий Данилов.

По замыслу создателей, монумент и площадь вокруг должны стать небольшим музеем под открытым небом, чествующим славные традиции российского флота. Территорию вокруг памятного знака замостили гранитной брусчаткой, а возле знака установили светодиодные прожекторы, которые обеспечивают художественную подсветку в темное время суток.

Справка о компании Setl City