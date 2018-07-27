Цаллагов и Новосельцев покинули «Зенит»

Очередные два игрока ушли из футбольного клуба «Зенит». Как сообщает 27 июля пресс-служба петербургской команды, в аренду ушли полузащитник Ибрагим Цаллагов и защитник Иван Новосельцев.

Цаллагов перешёл до конца сезона 2018/19 в казанский «Рубин», а Новосельцев – в «Анжи» до конца года.

Напомним, ранее «Зенит» официально покинули Артур Юсупов (в «Рубин») и Дмитрий Полоз (в «Ростов»).

При этом главный тренер петербургского клуба Сергей Семак сегодня заявил, что у команды нет переизбытка в футболистах, а команде требуется усиление.