Охлаждаемся и машем: из-за аномальной жары в Петербурге дефицит вентиляторов

Продажи вентиляторов, кондиционеров, холодильников и товаров для пляжа за последние недели выросли на сотни и даже тысячи процентов к прошлому году. Не найдя нужных позиций в магазине, петербуржцы ищут способы охладиться на вторичном рынке.

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Жаркая погода, утвердившаяся в Северной столице в середине июля, оставила продавцов техники с пустыми полками. Так, в сети магазинов «Эльдорадо», по данным ее сайта на утро 27 июля, в наличии по городу есть всего семь моделей, из них пять доступны как витринные образцы в одном-двух магазинах. Сайты «Максидома» и «М.Видео» сообщают об отсутствии в продаже большинства популярных моделей, впрочем, последний обещает, что некоторые позиции вернутся на полки 28 июля. Ситуация с кондиционерами лучше, но в ряде торговых точек в наличии тоже осталась лишь техника с витрины.

По словам продавцов, повышенный спрос на климатическую технику наблюдается с начала лета. К примеру, у «Максидома» с 1 июня по 23 июля продажи настольных вентиляторов выросли в 5 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Петербуржцы искали и другие способы охлаждаться. Покупать морозильные камеры стали почти в три раза чаще, ведерки для льда — в 4,7 раза, а мини-бары — в 20 раз. Производитель мороженого «Петрохолод» ранее сообщал, что рассчитывает увеличить объем продаж в этом году не менее чем на 20%.

Не пренебрегали жители Северной столицы и водными процедурами. Спрос на бассейны у «Максидома» вырос в 3,5 раза, надувных игрушек – в 4,2 раза. «По вентиляторам и бассейнам значительный рост начался 12 июля, пик приходится на 16 июля», – рассказала член совета директоров компании Мария Евневич. Именно тогда в Северной столице после почти двухнедельного похолодания снова установилась жара. Нечто подобное было в 2014 году: бойко торговали все лето, но главный ажиотаж пришелся на неделю в конце июля.

В «М.Видео» и «Эльдорадо» спрос на вентиляторы и кондиционеры в июне-июле увеличился в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, сообщили в объединенной пресс-службе группы. Но, несмотря на рост продаж, предпочтения потребителей не изменились. «Как и годом ранее, наиболее популярным товаром стали напольные вентиляторы, на которые пришлось около половины продаж летней климатической техники», – рассказали в компании. В ответ на ажиотажный спрос «М.Видео» и «Эльдорадо» расширили ассортимент товаров и делают специальные предложения по установке кондиционеров.

В «Юлмарте» продажи климатической техники с начала июля выросли в несколько раз. Но пока показатели сопоставимы с прошлым годом. Зато объемы реализации автохолодильников увеличились на 17%, говорит Сергей Шангин, руководитель товарного направления «Сезонная техника» компании.

Аномальная жара в Петербурге повлияла на поведение покупателей и на вторичном рынке. «Во второй половине июля наблюдается рост спроса на кондиционеры, вентиляторы и другие товары, которыми жители Северной столицы пользуются, чтобы спастись от жары», – рассказали в сервисе Avito. К примеру, число поисковых запросов по слову «кондиционер» в 20-х числах июля выросло на 45% по отношению к началу месяца, «вентилятор» – на 29%.

Воспользовавшись жаркой погодой, петербуржцы отправились на загородные пикники: искать мангалы стали на 24% чаще. Повышенным вниманием пользовались купальники и другие товары для пляжа: спрос на них вырос после 16 июля и прибавил 14% к началу месяца. «В среднем, интерес пользователей Avito данными видами товаров выше на 30% по сравнению с июлем прошлого года», – отметили в компании.

Стремление петербуржцев проводить жаркое лето на природе подтверждают и в «Максидоме». Продажи палаток и спальных мешков увеличились к прошлому году почти в 4 раза, лент от мух — в два раза, зонтов от солнца — тоже в два раза. Но в других удовольствиях жители Северной столицы себе тоже не отказывали, в июне-июле продажи кружек и бокалов для пива в «Максидоме» выросли в 18 раз, презервативов — почти в 4 раза, рассказали в компании. Впрочем, эта тенденция скорее связана не с жарой, а с прошедшим чемпионатом мира по футболу.

Продавцам одежды аномальная жара тоже сделала кассу. «Продажи купальников и легкой одежды в Петербурге в июле выросли на 20% по сравнению с прошлым годом — это самая высокая динамика по стране», – рассказывает коммерческий директор сети Baon Анна Сироткина. По словам топ-менеджера, быстрее всего в магазинах закончились шорты, топики уже на исходе. Но заказывать дополнительно продукцию ретейлер не планирует — в других города излишков тоже нет. «Мы считаем, что хорошо продали летнюю коллекцию — остатки будут минимальны. Скоро понемногу начнем завозить «осень-зиму», – отмечает она.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»