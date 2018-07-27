Ингушским силовикам из Центра «Э» и ФСБ вынесли приговор за пытки задержанных и убийство

К срокам от 3 до 10 лет лишения свободы приговорил Нальчикский гарнизонный военный суд фигурантов дела о пытках в ингушском полицейском Центре «Э» и управлении ФСБ. Об этом 27 июля в Telegram-канале сообщила правозащитная организация «Зона права».

Самое суровое наказание — десять лет строгого режима — назначено оперативнику Алихану Бекову, семь лет колонии общего режима получил экс-глава ЦПЭ Тимур Хамхоев, его заместитель Сергей Хандогин отделался тремя годами условно.

Суд приговорил начальника одного из отделов Андрея Безносюка к шести годам общего режима, пять с половиной лет получил оперативник Иса Аспиев, пять лет ровно — сотрудник ФСБ Мустафа Цороев. Экс-начальнику Сунженского РОВД Магомеду Бекову назначено наказание в виде трёх лет колонии общего режима.

Как пишет «Медиазона», подсудимые свою вину не признали и просили полностью их оправдать. При этом бывший глава ЦПЭ Тимур Хамхоев в ходе процесса якобы угрожал адвокату потерпевших Андрею Сабинину из правозащитной организации «Зона права».

Семи сотрудникам Центра по противодействию экстремизму МВД и УФСБ по Ингушетии предъявили обвинение (в зависимости от роли каждого) в убийстве, превышении должностных полномочий с применением насилия, вымогательстве, грабеже, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, разбое. По данным следователей, в 2016 году полицейские избили женщину и ее супруга, требуя признаться в причастности к ограблению банка в городе Сунже. Мужчина скончался от удушения в помещении Центра по противодействию экстремизму МВД республики. В том же году руководитель одного из подразделений МВД и его подчиненный вымогали миллион рублей у иностранца.