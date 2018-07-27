Совет по правам человека считает, что новый дизайн формы для малолетних преступников поможет им «вернуться в нормальную жизнь»

Совет по правам человека при президенте РФ предложил создать новую форму для осужденных воспитательных колоний. Как передает 27 июля РБК со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

Он уточнил, что Совет собирается объявить открытый конкурс дизайнерских проектов на форменную одежду для несовершеннолетних преступников. По словам Федотова, они должны одеваться «совершенно по-другому», чем взрослые злоумышленники. Якобы с просьбой к главе СПЧ обратились воспитанники Бобровской колонии.

Сейчас осужденные в воспитательных колониях одеваются примерно так же, как заключенные «взрослых», исправительных заведений. «Получается, что по внешнему виду этих ребят готовят к переходу в другую колонию, а мы их должны готовить к возвращению в нормальную жизнь», — подчеркнул Федотов.

Напомним, глава СПЧ после начала скандала с пытками в системе ФСИН уже отметился несколькими предложениями по улучшению работы ведомства. Например, он потребовал поднять тюремщикам зарплаты, поскольку «работа эта непростая, мягко говоря».