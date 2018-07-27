Журналисты Forbes потребовали у главного редактора добровольно сложить полномочия

Сотрудники русскоязычного Forbes обратились к читателям через канал издания в Telegram. Они объяснили, что их лишили доступа к сайту из-за текста о бизнесе братьев Магомедовых. Через несколько минут пост был удален.

Об этом в Facebook сообщила выпускающий редактор издания Екатерина Еременко. Запись в мессенджере появилась утром 27 июля. Журналисты объяснили, что новые тексты на сайте не выходили с вечера 26 числа из-за того, что редакторам закрыли доступ к сайту. Такая реакция последовала, уверены авторы поста, из-за текста про бизнес братьев Магомедовых, который исчез со страниц июльского номера журнала. Напомним, этот эпизод вынудил сотрудников Forbes обратиться в прокуратуру. «Мы считаем закрытие доступа к сайту очередной попыткой издателя Александра Федорова препятствовать журналистской деятельности. Требуем от нового и.о. главного редактора Андрея Золотова сложить полномочия. Давление на редакцию должно немедленно прекратиться», – гласил текст сообщения, удаленного вскоре после публикации. «Сейчас и к телеграм-каналу догадаются закрыть доступ», – написала Еременко.

Напомним, в начале июня с поста главного редактора за «неудовлетворенность качеством работы и систематические нарушения трудовой дисциплины» был уволен Николай Усков. На решение работодателя он подал в суд.