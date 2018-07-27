С заботой о семье и здоровье пройдет фестиваль на площади у ТЮЗа

«Забота о своей семье начинается с заботы о собственном здоровье!» – под таким девизом 28 июля на Пионерской площади, перед Театром юного зрителя им. Брянцева пройдет музыкальный фестиваль, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.

Фестиваль станет завершающим событием юбилейного празднования: праздник День семьи, любви и верности в честь святых Петра и Февронии, покровительствующих семье и браку, отмечается в России уже в 10-й раз.

Организаторами праздника стали Фонд помощи в области СПИДа (AHF Россия) при участии СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» и Благотворительного фонда «Диакония».

Как рассказали организаторы, все гости мероприятия смогут бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ и получить квалифицированную консультацию сотрудников «Диаконии».

Также запланирована большая концертная программа. На сцену в этот день выйдут молодежные коллективы: участник FIFAFanFest, вице-чемпион международного конкурса «Emergenza» «Восемь по Гринвичу», радиоведущая PLAY LOVE SHOW Юлия Адамчук, яркий представитель современной электронной культуры, резидент шоу «Рвать на битах» DJBeardus. Также в концерте примут участие 3xlPro, DivaSkripka и TheDualPersonality. На протяжении всего фестиваля будут проходить конкурсы, самые активные участники получат подарки от организаторов мероприятия. Ведущий фестиваля MC 4ak.

Начало праздника в 16:00.