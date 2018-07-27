Потерявший лицензию и обросший уголовными делами петербургский банк «Советский» дождался иска о банкротстве

ЦБ России через суд добивается банкротства петербургского банка «Советский». Финансовую процедуру оздоровления он проходил с 2015 года.

Как следует из картотеки арбитражного суда Петербурга и области, исковое заявление подано 25 июля. Заниматься им будет судья Лобода, дата слушаний пока не назначена. Перед банкротством Центробанк отозвал у должника лицензию на осуществление банковских операций. Обязательства «Советского» перешли Московскому Кредитному банку, выигравшему соответствующий конкурс Агентства по страхованию вкладов. Обязательства перед вкладчиками, в том числе процентные ставки, сроки и суммы размещения сохранятся.

Процедура финансового оздоровления началась в «Советском» в 2015 году. С тех пор он обрастал всё новыми уголовными делами. Обыски и задержания проходили по всей России. По подозрению в хищениях и выдаче фиктивных кредитов задержаны несколько топ-менеджеров, в том числе экс-председатель правления банка Андрей Карпов. В хищениях у «Советского» обвинили также банкира Антонова, особняк которого произвёл неизгладимое впечатление на сотрудников МВД. За многомиллионный кредит от банка уже получила приговор руководитель фиктивной фирмы — Герой Труда Тамара Чернышова.