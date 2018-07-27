Что происходит с "Зенитом": ясно, что ничего не ясно

Реформа лиги, избыток футболистов и стадион "Геолог": отдел спорта "Фонтанки" рассказывает, каким будет предстоящий розыгрыш чемпионата России по футболу.

Андрей Бессонов/Фонтанка.ру

В воскресенье обновленный "Зенит" Сергея Семака стартует в чемпионате страны: для петербургской команды очередное футбольное путешествие начинается в Тюмени (!), на стадионе "Геолог", матчем против "Енисея". Если вы пропустили, то клуб из Красноярска – один из новичков элитного футбольного дивизиона, и по сложившимся традициям (вспоминаем "Тосно" и стадион "Электрон" в Новгороде) повышение в классе сопровождается для "Енисея" инфраструктурными сложностями. Стадиона первой категории в Красноярске нет, там только крытый манеж, не сертифицированный РПЛ, поэтому игра с "Зенитом" состоится на резервной арене. А вот почему в качестве резервного поля был выбран тюменский "Геолог" – загадка. Рядом с Красноярском есть готовые люксовые стадионы в Саранске и Екатеринбурге, на которых только что прошел чемпионат мира и на которых, по логике, надо поддерживать жизнь.

В предыдущем абзаце – не опечатка. Отечественная лига пережила накануне старта чемпионата мощный ребрендинг, и теперь элита российского футбола называется на английский манер: Российская премьер-лига. Почему в процессе переименования потерялся эпитет "футбольная" – еще одна загадка. Но есть в этой перемене самоироничный скрытый смысл. РПЛ презентовала еще раз логотип (голову медведя от Артемия Лебедева), новую графику трансляций и канал "Матч. Премьер": теперь в бесплатном эфире можно будет увидеть только два матча тура, сублицензии региональным каналам продаваться не будут. Главная сенсация: технический партнер РПЛ специально для России изготовил красный мяч! Победа!

Впрочем, градус бардака в переименованной лиге остался неизменным. На этот раз за него отвечает самобытный футбольный клуб из Махачкалы. Напомним, после прошлого сезона пермский "Амкар" перестал нас мучить и самоликвидировался из-за бесконечных финансовых сложностей, на его место вернулись ребята из "Анжи", вылетевшие в ФНЛ. Махачкалинцы не удивили: еще до начала чемпионата руководство клуба анонсировало финансовые сложности, а молодежная команда не смогла улететь на игру 1-го тура против "Урала" – не на что было выкупить забронированные авиабилеты.

В "Зените" тем временем закончилась подготовительная работа: команда провела три тренировочных сбора в Австрии, сыграла ряд товарищеских матчей, пару – с серьезными командами, с "Дженоа" Доменико Кришито и с "Интером" Лучано Спаллетти. Мы уже неоднократно отмечали: перед Семаком стоит очень сложная задача – ему надо не только построить свою команду, в первую очередь ему необходимо разобраться с творческим наследием двух предыдущих тренеров, Мирчи Луческу и Роберто Манчини. Пока от своего – строительство тренерского штаба. Мы уже писали, что Семак привез с собой из "Уфы" специалиста по восстановлению Марию Бурову и тренера Александра Низелика.

Куда сложнее выглядит работа с имеющимися футболистами: на сборах у Семака на тренировки выходило больше 30 человек. Трансферные слухи не заканчиваются до сих пор, пока точно можно определить судьбу пятерых футболистов: Дмитрий Полоз вернулся к Курбану Бердыеву в "Рубин", туда же в аренду отправился Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев поехал искать приключений в "Анжи", Артур Юсупов расторг контракт с клубом и очутился в "Ростове" у Валерия Карпина. Семак на своей пресс-конференции в пятницу корректно отметил, что у Луки Джорджевича проблемы из-за отсутствия российского паспорта: команда действительно перенасыщена иностранцами, а лимит на легионеров никто не отменял. Агент Джорджевича произносил громкие слова про "Ньюкасл", наши коллеги из "Спорт-Экспресса" называли применительно к черногорцу "Уфу", "Ростов" и "Арсенал", в котором Джорджевич провел вторую часть прошлого сезона.

Лазарет у "Зенита" только пополняется: к давно травмированным Александру Кокорину и Эммануэлю Маммане присоединились Юрий Жирков и Александр Ерохин, травмировавшиеся в национальной сборной. В этой же группе, по словам Семака, Денис Терентьев.

В пятницу же "Зенит" опубликовал официальную заявку на сезон, в нее вошли 20 футболистов. Вратари – Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков; защитники – Миха Мевля, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников; полузащитники – Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Роберт Мак, Эмилиано Ригони, Кристиан Нобоа и Далер Кузяев; нападающие – Артем Дзюба и Себастьян Дриусси. Жирков, Маммана и Кокорин будут дозаявлены позже, за "Зенит-2" были заявлены Антон Заболотный, Александр Анюков, Илья Скроботов и Евгений Чернов.

Трансферное окно в РПЛ открыто до конца августа, но пока Семак остается единственным тренером в новейшей истории "Зенита", кто обходится без покупки игроков – уникальное достижение, без иронии.

Естественно, как будет играть "Зенит" Семака, мы поймем в лучшем случае к концу лета, да и тогда оснований для далекоидущих выводов будет маловато: "Зениты" Луческу и Манчини неплохо смотрелись поначалу. Ясно одно: помимо гигантского количества футболистов у Семака есть одно – ярковыраженная поддержка на старте. В Петербурге это дорогого стоит.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»