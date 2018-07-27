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Город
27.07.2018 13:45
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Ростральные колонны зажгут дважды в День ВМФ

Торжественности Главному военно-морскому параду в акватории Невы добавят Ростральные колонны. Огни сопроводят корабли и украсят фейерверк. 

Ответственный за эту часть праздника «ПетербургГаз» первый раз 29 июля зажжет огни в 10:40 утра, после выстрела пушки на территории Петропавловской крепости. Газ выключат в два часа дня и снова пустят вечером, в десять часов. Огни погаснут в 23:30, после торжественного салюта.

Напомним, парад в честь Дня ВМФ начнется в 11 утра в воскресенье. По Неве и по Кронштадтскому рейду пройдут боевые корабли всех четырех военно-морских флотов России и Каспийской дивизии, по воздуху их сопроводят летчики морской авиации. Как ранее писала «Фонтанка», в город на парад прибыл 41 корабль, что существенно меньше, чем годом раньше. 

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