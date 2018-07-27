В Петербурге из реки Красненькой выудили шаланду с пробоиной в борту

В Петербурге затонула шаланда, принадлежащая предприятию «Ленводхоз». Обнаружили затопленную баржу читатели «Фонтанки». Чиновники, тем не менее, настаивают: она села на мель.

Шаланду пытаются достать из реки в течение недели. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по природопользованию, днем 21 июля баржу буксировали по технологическому каналу от Петровского канала до пролива «Золотые ворота». В процессе было обнаружено увеличение крена на правый борт и дифферента на корму.

«Для предотвращения затопления на технологическом канале шаланда была отведена катером «Омск» западнее технологического канала на 100 м и посажена на мель», – сообщили чиновники.

В 18 часов 25 июля шаланда была поднята и отбуксирована на золоотвал, расположенный в устье реки Красненькой, добавили в комитете. Как объяснили в ведомстве, посадка на мель и частичное затопление шаланды произошло на удалении от судоходных путей, операция по подъему не препятствовала работе порта.

«Предположительная причина поступления воды в воздушный отсек – незначительная пробоина ниже ватерлинии, полученная при буксировке шаланды на мелководье в реке Смоленке», – пояснили в комитете.

Предполагается, что шаланду в ближайшие дни починят и вновь начнут эксплуатировать.