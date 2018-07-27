В Петербурге запретили продажу оружия в день митинга против пенсионной реформы

В оружейные магазины Петербурга поступило указание остановить работу в субботу, 28 июля, – в день согласованного митинга против пенсионной реформы. Под запрет попали все виды оружия и патронов к нему.

Как сообщил «Фонтанке» 27 июля владелец оружейного магазина и подтвердили трое его коллег из других сетей, указание давалось представителями подразделений лицензионно-разрешительной работы в устной форме.

«Некоторые точки велено вообще закрыть, другим разрешили торговлю сопутствующими товарами. Объяснили: в связи с митингами», – говорит собеседник «Фонтанки».

Другие бизнесмены уточнили, что им разрешили экспонировать оружие (выставлять на витрины), но ни его, ни патроны в руки покупателям не давать. Даже тем, кто придет с документами на огнестрельное и травматическое оружие. При этом, как сообщается, письменного запрета на продажу оружия нет, указание поступало по звонку.

В ГУ Росгвардии Петербурга и области ограничение работы оружейных лавок не подтверждают:

– Насколько я понимаю, ситуация не соответствует действительности. Никаких ограничений и закрытий магазинов не должно быть. С 26 июля продажа оружия разрешена, его можно выставлять и продавать. Пусть владельцы магазинов не беспокоятся, пусть торгуют. Никто не собирается ограничивать, – прокомментировал пресс-секретарь ведомства Алексей Данке.

Указ Владимира Путина об усиленных мерах безопасности к чемпионату мира по футболу, в том числе запрете на оружие, действовал до 25 июля.

Первый крупный общероссийский митинг после мундиаля организован партией КПРФ и официально согласован. В Петербурге мероприятие начнется 28 июля в час дня на площади Ленина у Финляндского вокзала. Оно посвящено пенсионной реформе.