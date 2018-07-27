Госдума одобрила закон о сносе или легализации самовольных построек. Исключение сделали только для церкви

Закон о сносе или легализации самовольных построек одобрили в окончательном, третьем чтении в Государственной думе 26 июля. В документе появились поправки, которые вывели религиозные организации из-под новых правил.

Документ изменил сразу несколько законов. Он определил собственно само понятие самостроя, сократил полномочия муниципальных властей в этих вопросах и расширил полномочия суда, в особенности если речь идет о жилых домах. Но в последней редакции отмечено, что положения закона не касаются имущества религиозных организаций. Они, в отличие от всех других собственников или арендаторов, вправе пользоваться самовольно возведенными постройками, если они соответствуют неким требованиям, которые пока еще не определены.

Послабление распространяется также на объекты для обслуживания имущества религиозных организаций. И на все другие объекты, которые могут образовывать с церквями единый комплекс. Речь может идти, например, о воскресных школах, духовно-просветительских центрах, монастырях, домах причта, гостиницах для паломников и т. д.

Теперь законопроект ждет одобрения Совета Федерации и подписи президента.

Отметим, что в Петербурге практика легализации уже построенных храмов широко распространена. Обычно приход начинает стройку на том месте, где ему выгодно. Затем город через суд оформляет объект в свою собственность и далее передает РПЦ. Таким образом узаконили восстановленный в 2010 году собор святой Екатерины в Пушкине. Только его передали не в собственность, а в аренду на 49 лет. Так же КИО судился с приходом храма святых апостолов Петра и Павла в Сестрорецке и решил вопрос с церковью при Елизаветинской больнице. Есть и другая схема: строительство церкви согласовывают, но оформляют это как временный объект.