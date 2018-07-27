Президент Эквадора заговорил о том, что Ассанж лишится укрытия

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж «в конечном итоге» должен будет покинуть посольство Эквадора в Лондоне, где он прячется от швейцарцев и американцев уже больше пяти лет.

Об этом заявил президент Эквадора Ленин Морено, рассказывает 27 июля Mirror. Ситуацию с Ассанжем политик обсуждал с британским правительством.

"Ассанж должен будет в конечном итоге покинуть посольство в Лондоне", – так передает слова Ленина Морено издание.

Сейчас страны якобы решают, как поступить с журналистом после того, как ему официально больше не будет предоставлено убежище.

Напомним, основатель WikiLeaks поселился на территории эквадорского посольства в Лондоне в 2012 году, когда он был объявлен в розыск по обвинению в изнасиловании. Дело было закрыто, но Ассанж не торопился покидать диппредставительство, опасаясь, что его все равно выдадут Швеции, а затем США, где ему грозит смертная казнь из-за публикации секретной информации, в том числе о деятельности военных США в Ираке. На его содержание эквадорцы потратили больше пяти миллионов долларов. У Ассанжа есть эквадорский паспорт.