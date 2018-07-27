В Петербурге определились со штрафами для гуляющих по крышам экскурсоводов. ЗакС решит их судьбу осенью

В Петербурге хотят наказывать экскурсоводов, устраивающих нелегальные прогулки по крышам. Проект поправок в городской закон об административных правонарушениях внесен в Законодательное собрание 27 июля, рассказали «Фонтанке» в аппарате автора документа, депутата Дениса Четырбока.

По замыслу парламентария, штраф для граждан, организующих экскурсии по крышам, составит от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 25 до 50 тысяч рублей, для фирм и компаний – от 50 до 200 тысяч рублей. Рассмотрят законопроект после каникул.

«Нелегальные прогулки по нашим крышам стали целой индустрией. Предложений подняться на высотные объекты – масса. Разумеется, у большинства организаторов таких прогулок разрешений на проведение подобных мероприятий нет. Руферы-экскурсоводы, без труда превратившие своё хобби в незаконный бизнес, подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни других людей», – приводят слова Четырбока в его пресс-службе.

По словам Четырбока, штраф – лишь первый шаг в борьбе с руферами. В ближайшее время парламентарий также намерен разработать проект федеральной инициативы, которая в разы повысит штраф для любителей прогулок по крышам.