Болельщики встретили Дзюбу перед тренировкой в Удельном парке и провозгласили «богом футбола»

Андрей Бессонов/Фонтанка.ру

Петербургский футбольный клуб «Зенит» 27 июля провел на базе в Удельном парке тренировку перед матчем первого тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Енисея». Занятие началось бодро: фанаты, собравшиеся за забором тренировочной площадки, дождались выхода нападающего Артёма Дзюбы и стали скандировать: «Дзюба, Дзюба – бог футбола». Футболист ответил болельщикам воздушными поцелуями.

Всего в занятии приняли участие 27 футболистов, включая травмированного Александра Кокорина.

Первый матч против «Енисея» пройдёт 29 июля в Тюмени.

Артем Дзюба стал одним из самых ярких футболистов сборной России на прошедшем чемпионате мира. Ранее сборная никогда в своей истории не выходила в плей-офф мундиаля. В последний раз такое удавалось только сборной СССР в 1970 году. На ЧМ-2018 российская команда не только смогла выйти из группы, но и прошла 1/8 финала, обыграв по пенальти чемпионов мира-2010 сборную Испании. В четвертьфинале сильнее все же оказалась Хорватия, ставшая в итоге серебряным призером. За успешное выступление на домашнем турнире Министерство спорта направило на имя президента РФ представление с предложением отметить заслуги футболистов и тренерского штаба государственными наградами.