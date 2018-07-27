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27.07.2018 12:25
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Банк УРАЛСИБ провел пресс-ланч для журналистов СМИ Санкт-Петербурга

Банк УРАЛСИБ провел пресс-ланч для журналистов СМИ Санкт-Петербурга

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк УРАЛСИБ собрал журналистов ведущих СМИ Санкт-Петербурга на пресс-ланч с участием Председателя Правления Банка Константина Боброва и Вице-президента по связям с общественностью Ирины Волиной.

Мероприятие в формате живого общения прошло в уютной обстановке в ресторане «Корюшка» и было посвящено итогам и перспективам работы Банка УРАЛСИБ. Ключевой темой обсуждения стала новость дня – 24 июля Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило  Банку  рейтинг ВВВ- (RU) со «Стабильным» прогнозом.

«Системная работа, которую мы проводили на протяжении последних двух с половиной лет, дает свои результаты, – прокомментировал получение рейтинга Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров – Банк постепенно восстанавливает свои рыночные позиции, наращивая кредитную активность и повышая эффективность бизнеса. Сейчас у банка хороший запас ликвидности, диверсифицированные источники фондирования и неплохие показатели по достаточности капитала, что позволяет нам быть уверенными в стабильности положения на рынке».

Как отметил Константин Бобров, ключевые финансовые показатели Банка УРАЛСИБ устойчиво растут. По данным бухгалтерской отчетности, за период с начала санации объем активов Банка увеличился в 1,5 раза и по итогам 6 месяцев 2018 года составил 504 млрд рублей. Начиная с 2016 года по настоящее время Банк стабильно показывает положительный финансовый результат, за указанный период собственные средства (капитал) Банка по РСБУ увеличились на 24 млрд рублей и достигли уровня 49 млрд рублей. Капитал Банка по МСФО за период с 2016 года по 1 квартал 2018 года увеличился на 30 млрд рублей, и достиг уровня 93 млрд рублей. Ряд показателей, характеризующий эффективность бизнеса Банка, сегодня превышает среднерыночный уровень.

Отвечая на вопросы о дальнейшем развитии бизнеса, Председатель Правления УРАЛСИБа отметил, что Банк в стратегической перспективе намерен сохранить универсальную модель развития, будет развивать розничный, малый и корпоративный бизнес, а также бизнес на финансовых рынках, в целом придерживаясь консервативной модели развития.

Также участники встречи поговорили на макроэкономические темы, обсудили перспективы развития банковского рынка, а также широкий спектр вопросов самой разной тематики.

ПАО «Банк Уралсиб» Лицензия Банка России №30

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и  корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) "ВВВ-" (RU).  

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 460 банкоматов, 529 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

 

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