Почему парадные будут ремонтировать и убирать еще реже

Петербуржцы, сами того не зная, отдают по миллиарду рублей в год в счет долгов управляющих компаний. Деньги на содержание дома в итоге уходят поставщикам тепла и воды.

Роман Балаев/Коммерсантъ

Четырнадцать миллиардов долгов жилищников ложатся на плечи горожан, честно оплачивающих розовые квитанции. Деньги, перечисленные на уборку парадных, благоустройство дворов и подготовку к зиме, теперь уходят поставщикам ресурсов.

Как выяснила «Фонтанка», судебные приставы начали массово списывать часть платы за содержание и управление домами в счет долгов перед поставщиками тепла.

Деньги снимают со счетов расчетного центра ГУП «ВЦКП», рассылающего горожанам розовые квитанции. Как правило, речь идет о трети – 30% платы, предназначенной управляющим компаниям. Такую практику еще в 2016 году признал законной Верховный суд.

Изъятию средств со счетов государственного ВЦКП управляющие компании противостоять не могут. В ответ они урезают свои расходы – реже убираются и ремонтируют оборудование. «Под нож идут жилищные услуги: уборка, техническое обслуживание, текущий ремонт, вывоз мусора», – перечисляет Евгений Пургин, председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере. Страдают, естественно, самые честные – жители, которые всегда вовремя и полностью оплачивали счета, а вынуждены жить в грязных парадных.

Откуда взялись долги?

Долги управляющих компаний копились с середины 2000-х, рассказывают участники рынка. Причин несколько.

Первая – неплательщики. В среднем не оплачивают счета 5-10% горожан. Люди не платят управляющей компании, но УК все равно должна платить поставщикам воды и тепла. Но если для владельцев квартир действует срок исковой давности – с них можно взыскать долги только за последние 3 года, – то для управляющих компаний таких поблажек нет. Каждый месяц платежи от УК поставщикам засчитываются как погашение долга при наличии такового, а не как оплата текущих услуг.

Вторая причина – тарифы. Во многих квартирах, где прописан один человек, проживает больше. Крупные управляющие компании эту ситуацию не контролируют. В итоге поставщики ресурсов выставляют УК счета за фактически поставленную воду и электричество, а УК, если счетчики не установлены, могут предъявить жителям сумму не больше тарифа, то есть за одного человека. Если между этими счетами возникает разница, ее оплачивает УК. «Каждый месяц управляющие компании города терпят 30 млн рублей убытков из-за установленных тарифов, такую статистику нам несколько лет назад озвучивал жилищный комитет», – рассказал Евгений Пургин.

Сколько и кому должны жилищники, млрд рублей

Источник: данные компаний

Наконец, нужно учитывать ошибки и злоупотребления управляющих компаний, признают сами участники рынка, но просят не вешать на УК всех собак. В появлении долгов «виноваты» все стороны: и жилищники, и государство, и жители, которых не могут заставить платить даже приставы, добавляют собеседники «Фонтанки».

С миру по нитке – миллиард в год

Пару лет назад, когда игнорировать эти долги стало уже невозможно, между Смольным и «дочкой» «Газпрома» поставщиком тепла «ТГК-1» разгорелся конфликт. Госкомпания потребовала выплатить ей 4,7 млрд рублей долгов из бюджета. Смольный отказался.

Ресурсники добились банкротства Жилкомсервиса № 2 Василеостровского района с 600 домами под управлением. Бенефициаром ЖКС был город – 20% принадлежит Смольному напрямую, а 80% – через государственный Жилкомсервис № 2 Московского района.

«ТГК-1» удалось создать прецедент. Арбитражный суд привлек Смольный к субсидиарной ответственности по долгу в 200 млн рублей. 2 июля решение вступило в силу. Именно с этим решением игроки рынка связывают тихую отставку замглавы Московского района Артема Полищука. Портрет ответственного за районное ЖКХ в июле просто пропал с сайта администрации.

Тем не менее банкротство – длительный и малоэффективный способ взыскивать долги. Год назад пошел в ход «план Б». «ТГК-1» начал получать деньги за тепло прямо из кассы государственного расчетного центра ВЦКП.Противостоять этому УК не в силах.

«Просроченная задолженность исполнителей коммунальных услуг за тепловую энергию перед ПАО «ТГК-1» на 1 июня 2018 года составляет 4 млрд рублей. При этом 1,8 млрд рублей сформировано управляющими компаниями, в которых более половины уставного капитала принадлежит администрации города», – говорят в «ТГК-1».

Практику переняли другие поставщики тепла – ГУП «ТЭК» и «Петербургтеплоэнерго». В аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко назвали 9 компаний, у которых за долги забирают треть денег на содержание домов. Вместе они управляют почти 3 тысячами зданий Петербурга.

Компании, у которых изымают треть платы за содержание домов в счет долга

Источники: https://www.reformagkh.ru/, СПАРК.

Это только вершина айсберга. Через ВЦКП взыскивают долги с двух десятков компаний, говорят в управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Петербургу. В базе суда можно найти дела государственных ЖКС № 1 Пушкинского района, ЖКС № 2 Кировского района, СПб ГУПРЭП «Строитель», а также нескольких ТСЖ. Все они судились с приставами в этом году, но ни одна компания не смогла оспорить взыскание денег.

В среднем со счета каждого должника списывают 4,5 млн рублей ежемесячно, говорят в УФССП по Петербургу. На всех это примерно 90 млн рублей в месяц, или больше миллиарда в год.

Сколько жители платят по чужим долгам

Выплата задолженности за ресурсы незаметно легла на плечи честных плательщиков. Можно подсчитать: городской тариф за управление и содержание дома – 15,5 рублей с кв. м в месяц. Приставы взыскивают с управляющих-должников 30% платежей по этим статьям. То есть владельцы квартиры площадью 40 «квадратов» фактически отдают за долги (чаще всего – чужие) почти 200 рублей каждый месяц.

Кажется, не так много, но за год для типичной хрущевки набегает 180 тысяч. На эту сумму недофинансируется содержание дома – не ремонтируют оборудование, не приводят в порядок подвалы и чердаки. Многим компаниям предстоит выплачивать долги не один год. В этом случае ситуация с недофинансированием становится даже угрожающей.

Смольный в курсе проблемы. Город изучает, можно ли запретить приставам снимать деньги с некоторых работ по содержанию дома: за прочистку вентиляции, за дератизацию и дезинсекцию, вывоз мусора, очистку кровли от снега и наледи, подготовку к зиме. «Даже снятие 30% средств по этим статьям может оказать негативное влияние на благополучие жителей. Мы надеемся на понимание со стороны службы судебных приставов», – пояснили в аппарате Николая Бондаренко.

Что делать?

Для начала – перевести всех жителей на прямые договоры с поставщиками тепла и воды, говорят жилищники. Такие договоры уже заключил «Петроэлектросбыт» и «Газпром межрегионгаз СПб». Тогда каждый собственник будет сам отвечать за свои долги, а не перекладывать их на соседей и управляющую компанию.

Затем, в идеале, надо разобраться, откуда взялись миллиарды долгов, какая их часть накоплена из-за неплательщиков, какая – из-за тарифов и нормативов, где сам долг, а где пени и штрафы, предлагает Евгений Пургин. Проблема в том, что поставщики ресурсов, управляющие и Смольный не могут договориться. Город не готов гасить долги в ЖКХ из бюджета. Больше того, схему с взысканием долгов за счет денег на содержание дома используют и городские предприятия – ГУП «ТЭК», ГУП «Водоканал». Механизм взыскания задолженности определяют судебные приставы, пояснили в Водоканале.

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Например, холдинг «Проминвест» предлагает жителям обслуживаемых домов перейти под крыло УК «Евро сити». По сути, изменится только вывеска. «Евро сити» уже обслуживает дома, зато долгами не отягощена. Сменить управляющую компанию на ту, что не обременена гигантскими долгами, могут и сами жители.

В самой уязвимой позиции в этом случае оказывается город. Если бизнес или жители могут сменить вывеску или управляющую компанию, то государственным жилкомсервисам избавиться от долгов сложнее. В случае банкротства кредиторы могут привлечь Смольный к субсидиарной ответственности, как это уже произошло с василеостровским ЖКС. А значит, долги будут погашать из бюджета, то есть из наших налогов.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»