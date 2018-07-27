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Город
27.07.2018 12:17
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Глава Фрунзенского района назвал парк Интернационалистов «местом пьянок, гулянок, алкоголиков»

Парк Интернационалистов в его нынешнем виде — пристанище маргиналов, полагает глава Фрунзенского района Петербурга Валерий Сапожников. Об этом он заявил 25 июля в интервью Нике Стрижак на телеканале «78», комментируя многомесячные протесты купчинцев в связи с планами застройки 3,5 га парка торговым центом с океанариумом. Инвестор – ООО «Оптима», дочерняя компания московского ЗАО «Киевская площадь» (в совете директоров – Год Нисанов и Зарах Илиев, бывший совладелец Черкизовского рынка).

«Идет разговор о строительстве познавательного игрового торгового комплекса. Такого уровня, которого сегодня в Петербурге не существует. Инвестор уже 15 миллиардов вложил и готов вложить еще больше. Сумма, сопоставимая с нашим стадионом на Крестовском. Он что, больной человек? У него с головой все в порядке, – полагает чиновник. – Он должен их окупить, эти деньги? Он сделает лучший в городе центр, который действительно может служить культурной доминантой. Конечно, он затрагивает интересы торговых предприятий, которые рядом находятся. Ну а парку-то как он грозит? Никак».

Сам по себе парк никогда исторически не существовал, считает Сапожников. «Это не какой-то парк Михайловский или Юсуповский… которые мы должны сохранять, – заявил он в интервью. – Этот парк никогда не был в истории…. Здесь был кирпичный завод с карьерами и были антенные поля, куда вообще никого не пускали <...> Дорожек нету, освещения нету, дренажа нету. Давайте ничего не делать. Давайте оставим место пьянок, гулянок, выгула собак, разжигания костров, алкоголиков».

Тем временем в администрации района 23 июля прошла встреча с активистами, выступающими против застройки зеленой зоны. Как сообщил «Фонтанке» 27 июля их лидер Павел Швец, глава петербургского отделения «Партии Роста», на встрече договорились, что 23 августа для жителей района проведут встречу с инвестором. Место проведения — неожиданное: Музей «Россия — моя история» в Московском районе. Большой зал администрации района, где уже проходили собрания встревоженных судьбой парка купчинцев, на этот раз предоставлять не стали.

Проект океанариума одобрили на совете по инвестициям при губернаторе в июле 2013 года, объем инвестиций должен был составить порядка 3,5 млрд рублей. Океанариум предполагалось открыть еще в 2017 году. Затем стоимость его выросла до 15 млрд. Качественно замысел инвестора тоже сильно изменился. Кроме океанариума, в проект включили зону экстремального спорта, магазины, кинотеатр и фуд-корт. Окончание работ отложили на 2021 год. По словам застройщика, из 190 тысяч квадратных метров общей площади под океанариум отдадут лишь 15 тысяч квадратов.

Жители продолжали протестовать; в апреле они собрались, чтобы инициировать общегородской референдум о том, нужно ли застраивать часть парка. Законодательное собрание их инициативу отклонило «за неопределенность» формулировки.

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