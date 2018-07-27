Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв: Тренировки у Семака лучше, чем у Манчини

Вратарь петербургского футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев оценил свое состояние перед стартом сезона и рассказал об отличии тренировочного процесса у Роберто Манчини и нового главного тренера Сергея Семака.

«Самочувствие отличное. По вратарским качествам лучше задать вопрос тренерам. В чем отличие тренировок у Семака по сравнению с Манчини? Больше игровых занятий. Больше задействованы вратари. Думаю, что изменения в лучшую сторону», – рассказал Лунёв во время пресс-конференции перед матчем первого тура РПЛ против «Енисея» 27 июля.

Напомним, прошлый сезон «Зенит» завершил на пятом месте, повторив тем самым худший результат за десять лет. Сразу после окончания чемпионата команду покинул главный тренер Роберто Манчини. На его место пришел Сергей Семак. Первый матч сезона 2018/19 пройдет против «Енисея» в Тюмени 29 июля.