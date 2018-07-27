В правительстве запутались, где построят атомный ледокол «Лидер» – на Дальнем Востоке или в Петербурге

Строительство атомного ледокола «Лидер», на который претендовал петербургский Балтийский завод, будет проходить на Дальнем Востоке. Об этом 27 июля заявил замглавы Министерства промышленности и торговли России Олег Рязанцев. Но это не точно, добавил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Дальневосточные предприятия также примут участие в данной работе (по строительству ледоколов), здесь будет размещено строительство ледокола «Лидер», – сказал Рязанцев в пятницу на Международном дальневосточном морском салоне.

Но затем появилось заявление Борисова, из которого следует, что решение не окончательное и чаша весов может склониться к Балтзаводу.

«Специалисты рассмотрят заполненные материалы, и по совокупности критериев не позднее середины июля мы выберем верфь, которая будет строить «Лидер», – уточнил Борисов.

При этом президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов ранее уточнял, что «Лидеров» может быть создано и вовсе сразу два. А в июне Балтзавод попросил Смольный надавить на заказчика ледокола, чтобы склонить его к выбору петербургской площадки.