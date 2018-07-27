В правительстве запутались, где построят атомный ледокол «Лидер» – на Дальнем Востоке или в Петербурге
Строительство атомного ледокола «Лидер», на который претендовал петербургский Балтийский завод, будет проходить на Дальнем Востоке. Об этом 27 июля заявил замглавы Министерства промышленности и торговли России Олег Рязанцев. Но это не точно, добавил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
«Дальневосточные предприятия также примут участие в данной работе (по строительству ледоколов), здесь будет размещено строительство ледокола «Лидер», – сказал Рязанцев в пятницу на Международном дальневосточном морском салоне.
Но затем появилось заявление Борисова, из которого следует, что решение не окончательное и чаша весов может склониться к Балтзаводу.
«Специалисты рассмотрят заполненные материалы, и по совокупности критериев не позднее середины июля мы выберем верфь, которая будет строить «Лидер», – уточнил Борисов.
При этом президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов ранее уточнял, что «Лидеров» может быть создано и вовсе сразу два. А в июне Балтзавод попросил Смольный надавить на заказчика ледокола, чтобы склонить его к выбору петербургской площадки.
Справка:
Атомный ледокол «Лидер» проекта 10510 должен быть заложен в 2020 году и после постройки стать самым мощным в мире. Головное судно необходимо завершить к 2027 году, в дальнейшем планируется закладка ещё двух ледоколов. «Лидер» предназначен для круглогодичной проводки по Северному морскому пути крупнотоннажных транспортных судов. На госзаказ стоимостью свыше 300 миллиардов рублей претендуют петербургский Балтзавод и дальневосточный судостроительный завод «Звезда».