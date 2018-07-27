По делу об убийстве фигуриста Дениса Тена арестована девушка

Трое фигурантов арестованы в Казахстане по делу об убийстве олимпийского призера Дениса Тена. Двое молодых людей присутствовали на месте, третья – девушка – знала о готовящемся преступлении.

Как сообщает 27 июля «Казинформ», все трое изолированы на ближайшие два месяца. Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова следствие считает причастными непосредственно к преступлению — попытке оторвать зеркало от машины фигуриста и смертельному ножевому ранению в бедро. Арестованная Жанар Толыбаева, по версии правоохранительных органов, знала о том, что Киясов и Кудайбергенов присмотрелись к автомобилю Тена, за что попала под статью о недонесении. Судя по всему, фигуранты знакомы ей по профессиональной деятельности. Также ее подозревают в краже — по другому делу.

Напомним, многократный чемпион Казахстана по фигурному катанию, бронзовый призер Олимпиады в Сочи скончался в алма-атинской больнице 19 июля. В госпиталь его привезли в состоянии клинической смерти из-за кровопотери. Он застал воров возле своей машины и попытался их прогнать, но во время драки получил удар ножом в ногу. Первый подозреваемый был задержан уже на следующий день.