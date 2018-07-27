Главный тренер «Зенита» заявил, что переизбытка футболистов у него нет и команде нужно усиление

У футбольного клуба «Зенит» нет переизбытка футболистов. Об этом во время пресс-конференции перед матчем первого тура РПЛ против «Енисея» 27 июля рассказал главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

«У нас 20 человек, которые готовятся. Небольшой переизбыток есть только у нападающих: Дзюба, Заболотный, Джорджевич. Для меня очень сложно определиться. Нужно отталкиваться от многих вещей: от лимита, от их состояния, от каких-то контрактных моментов. Пока Джорджевич вне заявки. С новичками пока нет определенности. Мне как тренеру кажется, что ротация состава и усиление нужны. Но пока новостей нет», – заявил Семак.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» официально покинули полузащитник Артур Юсупов (на правах аренды перешел в «Рубин») и Дмитрий Полоз (расторг контракт, перешел в «Ростов»). Также с высокой долей вероятности команду покинет защитник Иван Новосельцев и Джорджевич, чей агент уже заявил, что уход из «Зенита» – это решенный вопрос.