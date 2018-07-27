ВЦИОМ: Большинство россиян верят в инопланетян, но не доверяют ученым. 7% считают, что Земля не круглая

Большинство россиян не доверяют ученым, зато верят в инопланетян, сообщает ВЦИОМ по итогам своего нового исследования «Наука и общество».

Как выяснили социологи, 59% опрошенных подозревают ученых в сокрытии некой правды от общества. Ярыми скептиками при этом являются люди без школьного аттестата. Их 77%. 45% респондентов с высшим образованием тоже не очень-то доверяют ученым умам. При этом в опросах с 2010 по 2017 год на результаты исследований работников научной области полагались от 66% до 79% опрошенных. Чем скомпрометировала себя наука в 2018 году, непонятно.

В инопланетян верят 45% участников исследования. Среди них 27% заявили, что НЛО скрываются от землян, еще 18% полагают, что пришельцев скрывают от общества власти. О том, что инопланетян не существует, заявили всего 42% россиян. Они отметили, что представители внеземных цивилизаций, скорее всего, не посещают Землю или их вовсе не существует.

Опрос ВЦИОМ выявил также, что 93% граждан считают Землю круглой. О том, какая форма больше нравится оставшимся 7%, центр исследования общественного мнения промолчал.

Ну и на сладкое: 57% респондентов не верят, что человек действительно бывал на Луне. Опрошенные считают, что американцы в 1969 году обвели весь мир вокруг пальца.