В Кронштадте открыли самый большой в стране корабль-музей

Несколько преждевременным выстрелом из салютной пушки эскадренного миноносца «Беспокойный» на острове Котлин 27 июля возобновили традицию, утраченную в постсоветские годы. Теперь Кронштадт вновь будет наравне с Петропавловской крепостью в Петербурге встречать полдень пушечным залпом.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», первый за долгие годы «полуденный» выстрел боевой миноносец «Беспокойный» произвёл в день начала своей новой жизни в качестве корабля-музея. На открытии присутствовал губернатор Георгий Полтавченко, он же и дал команду «залп». Правда, салютная пушка выстрелила не в полдень, а в 11:16, но предполагается, что в последующем церемония будет производиться в правильное время.

Первую экскурсию по эсминцу губернатору провёл командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов, который упорствует в своём стремлении построить в Кронштадте парк «Патриот».

«На этом корабле будут заниматься нахимовцы, кронштадтские кадеты и юнармейцы. Если хоть один мальчишка, побывав здесь, захочет стать моряком, значит, мы потрудились не зря. Я уверен, что таких мальчишек будет не один, а сотни», – сказал во время митинга-открытия генерал-полковник Картаполов.

Слов «парк «Патриот» во время церемонии не прозвучало ни разу. Необходимое для его создания постановление правительства до сих пор не выпущено.

Боевой корабль Балтийского флота «Беспокойный» в июне прибыл в Кронштадт после ремонта в Балтийске. В Купеческой гавани эсминец демилитаризировали и музеефицировали. Это будет крупнейший в России корабль-музей, он больше крейсера «Аврора» и ледокола «Красин». На борту эскадренного миноносца посетители увидят образцы вооружения и боевой техники Военно-морского флота, ракетные установки, артиллерийские системы, минное оружие, а также быт моряков.



Традиция полуденного орудийного выстрела в Кронштадте существовала наравне с петербургской, но прекратилась в 1996 году. Восстановить ее районного главу Олега Довганюка попросили ветераны флота. С 27 июля 2018 года «полуденный» артиллерийский выстрел в Кронштадте станет ежедневным.

Часом ранее на Якорной площади было открыто мозаичное полотно «Триумф Российского флота». Художник Василий Нестеренко подарил его Кронштадту как символ возрождения военно-морских парадов на Кронштадтском рейде.