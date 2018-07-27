18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+26°C
/ Завтра: +28
$ 62.97р
73.34р
15:10 27.07.2018
Расширенный поиск

Город
27.07.2018 11:42
Печать

В Кронштадте открыли самый большой в стране корабль-музей

В Кронштадте открыли самый большой в стране корабль-музей

Несколько преждевременным выстрелом из салютной пушки эскадренного миноносца «Беспокойный» на острове Котлин 27 июля возобновили традицию, утраченную в постсоветские годы. Теперь Кронштадт вновь будет наравне с Петропавловской крепостью в Петербурге встречать полдень пушечным залпом.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», первый за долгие годы «полуденный» выстрел боевой миноносец «Беспокойный» произвёл в день начала своей новой жизни в качестве корабля-музея. На открытии присутствовал губернатор Георгий Полтавченко,  он же и дал команду «залп». Правда, салютная пушка выстрелила не в полдень, а в 11:16, но предполагается, что в последующем церемония будет производиться в правильное время.

В Кронштадте открыли самый большой в стране корабль-музей

Первую экскурсию по эсминцу губернатору провёл командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов, который упорствует в своём стремлении построить в Кронштадте парк «Патриот».

«На этом корабле будут заниматься нахимовцы, кронштадтские кадеты и юнармейцы. Если хоть один мальчишка, побывав здесь, захочет стать моряком, значит, мы потрудились не зря. Я уверен, что таких мальчишек будет не один, а сотни», – сказал во время митинга-открытия генерал-полковник Картаполов.

Слов «парк «Патриот» во время церемонии не прозвучало ни разу. Необходимое для его создания постановление правительства до сих пор не выпущено.

Боевой корабль Балтийского флота «Беспокойный» в июне прибыл в Кронштадт после ремонта в Балтийске. В Купеческой гавани эсминец демилитаризировали и музеефицировали. Это будет крупнейший в России корабль-музей, он больше крейсера «Аврора» и ледокола «Красин». На борту эскадренного миноносца посетители увидят образцы вооружения и боевой техники Военно-морского флота, ракетные установки, артиллерийские системы, минное оружие, а также быт моряков.
 
Традиция полуденного орудийного выстрела в Кронштадте существовала наравне с петербургской, но прекратилась в 1996 году. Восстановить ее районного главу Олега Довганюка попросили ветераны флота. С 27 июля 2018 года «полуденный» артиллерийский выстрел в Кронштадте станет ежедневным.

Часом ранее на Якорной площади было открыто мозаичное полотно «Триумф Российского флота». Художник Василий Нестеренко подарил его  Кронштадту как символ возрождения военно-морских парадов на Кронштадтском рейде.

Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
27.07.2018 14:43

«Дальпитерстрой»: 20 лет на рынке

Более 200 жилых, коммерческих, промышленных и социальных объектов общей площадью свыше 1 млн кв. м. Один из крупнейших девелоперов Северо-Запада – СК «Дальпитерстрой» подвел итоги первых 20-ти лет на строительном рынке
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
27.07.2018 12:25

Банк УРАЛСИБ провел пресс-ланч для журналистов СМИ Санкт-Петербурга

Банк УРАЛСИБ собрал журналистов ведущих СМИ Санкт-Петербурга на пресс-ланч с участием Председателя Правления Банка Константина Боброва и Вице-президента по связям с общественностью Ирины Волиной
АО «Строительный трест»
27.07.2018 11:50

Новый проект домовладения в коттеджном поселке «Сад времени»

В коттеджном поселке «Сад времени» появился двенадцатый по счету архитектурный проект загородного дома. Это одноэтажный коттедж общей площадью 140 кв. м с просторной кухней-гостиной и тремя спальнями
ГК «Эталон»
27.07.2018 10:51

ГК «Эталон» завершила благоустройство двора детского сада в Московском районе

«Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») завершило благоустройство внутреннего двора нового детского сада на территории жилого комплекса «Московские ворота», который Компания построила в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро на пересечении Московского проспекта и Заставской улицы.
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
27.07.2018 10:46

Консультация от ГАРАНТа: Принадлежность квартиры

Будет ли считаться совместно нажитым имуществом квартира, приватизированная одним из супругов на свое имя, рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Елена Ложечникова
Setl City
27.07.2018 10:07

В Мурино построят новый автовокзал

Неподалеку от ЖК «GreenЛандия-2», эксклюзивным брокером которого является «Петербургская Недвижимость», появится междугородний и международный автобусный вокзал, а также перехватывающие парковки в рамках строительства транспортно-пересадочного узла «Девяткино»
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
26.07.2018 20:00

«Терминал-Ресурс» ждет всех на Морской праздник

28 июля в 12:00 стартует Морской праздник в «Образцовых кварталах» (0+). Море активных игр, серф-родео, мастер-класс по йоге, конкурсы, призы от партнеров ждут всех пришедших. Для самых юных гостей праздника заготовлено волшебное мыльное шоу и аквагрим.
«Главстрой-СПб»
26.07.2018 17:15

Коммерческие помещения в ЖК «Северная долина» стали еще доступнее

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» разработала специальное предложение на коммерческие помещения в 19 квартале ЖК «Северная Долина». Теперь стоимость объектов начинается от 80 000 рублей за кв. м. Данные помещения могут быть особенно интересны социально-ориентированному бизнесу.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
26.07.2018 16:54

Всем 1,8 по интернет-эквайрингу

Банк «Санкт-Петербург» объявляет акцию «Всем 1,8% по интернет-эквайрингу»*
Группа компаний «ЦДС»
26.07.2018 16:06

Жилой комплекс ЦДС «Чёрная Речка» аккредитован еще одним банком

ПАО «АК БАРС» Банк аккредитовал жилой комплекс ЦДС «Чёрная Речка». Ипотечные кредиты выдаются по ставке от 8,9%
Фото предоставлено группой по связям с общественностью ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС России
26.07.2018 15:55

Персональные данные пациентов медцентра МЧС (ВЦЭРМ) закрыл «на ключ» Газинформсервис

Медицинские персональные данные – ходовой товар в мире. Киберпреступники продают его на черном рынке США по 50 долларов за штуку (данные World Privacy Forum).
Строительный холдинг «ПСК»
26.07.2018 14:23

Строительный холдинг «ПСК» ввёл в эксплуатацию клубный дом бизнес-класса LOOK

24 июля 2018 года «ПСК» получил акт ввода в эксплуатацию клубного дома бизнес-класса LOOK на углу Лиговского проспекта и Прилукской улицы.