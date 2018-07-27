Семак: Ерохин и Жирков травмированы, ещё более тяжелая ситуация у Кокорина и Мамманы

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о травмированных игроках во время первой пресс-конференции в Петербурге 27 июля перед матчем первого тура РПЛ с «Енисеем».

«Те, кто играл за сборные на чемпионате мира, приехали в клуб в разном состоянии. Кто-то выглядит лучше, кто-то хуже. Сейчас занимаемся тем, чтобы всех привести в единую форму. У Ерохина, к сожалению, достаточно тяжелая травма, как и у Жиркова. С ними же работает и Терентьев. Еще более тяжелая ситуация у Кокорина и Мамманы», – заявил Семак.

Напомним, Ерохин и Жирков получили травмы, выступая за сборную России. Кокорин и Маммана с прошлого сезона продолжают восстанавливаться после разрыва крестообразных связок.