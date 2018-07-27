Семак: Приятно слышать, что «Зенит» - фаворит сезона, но это всего лишь прогнозы

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак оценил шансы «Зенита» на чемпионство. Заявление он сделал на первой пресс-конференции в Петербурге 27 июля перед матчем первого тура РПЛ с «Енисеем».

«Изначально «Зенит» всегда является фаворитом. Есть и другие команды, которые каждый сезон борются за первое место. Что касается Курбана Бердыева (главный тренер «Рубина». – Прим. ред.), очень приятно слышать от него слова о том, что мы являемся главным претендентом на чемпионство. Но это всего лишь прогнозы. Со своей стороны, мы будем делать все, что можем. Будем доказывать на поле», – заявил Семак.

Напомним, в прошлый сезон «Зенит» повторил худший результат за 10 лет, заняв пятое место в чемпионате России.