Государства-члены ООН не торопятся платить взносы. Организация жалуется на нехватку денег

В Организации Объединенных Наций сложилась «тревожная финансовая ситуация». Страны очень неохотно уплачивают взносы, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Так, по его словам, к концу июня члены ООН внесли в бюджет 1,49 миллиарда долларов, в то время как годом ранее эта сумма уже была 1,7 миллиарда. Среди должников числятся Ирак, Молдавия, Япония, Литва и Мексика (около 810 миллионов), а еще 81 страна до сих пор не заплатила в принципе. Всего в ООН на данный момент входят 193 государства.

Представитель Гуттериша Стефан Дюжаррик на пресс-конференции в штаб-квартире организации сообщил, что подобной нехватки средств настолько рано в календарном году ООН еще не испытывала.

«Финансовый поток еще никогда не был настолько низким и так рано в году. Опасения вызывает и нарастающая тенденция: деньги у нас заканчиваются все раньше, и в "красной зоне" мы находимся все дольше», — заявил Дюжаррик.

Министерство иностранных дел России весной заявило, что США за последние полтора года задолжали ООН более 2 миллиардов долларов. По данным МИД, «объем неуплаченных США взносов в 2018 году (в том числе за 2017 год), включая взносы в регулярный бюджет ООН, взносы в бюджеты операций по поддержанию мира и в международные трибуналы, составляет 2 млрд 278 млн 520 тыс. 306 долларов 88 центов». В июне США покинули Совет по правам человека Организации.