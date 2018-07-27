РБК: В «Яндексе» снова нашли корпоративные файлы с сервиса Google Docs

Данные Google Docs снова попали в выдачу «Яндекса» и стали народным достоянием. В частности, доступными в расширенном поиске стали документы пользователей по запросам «график» и «зарплата».

Об этом сообщает РБК 27 июля.

«На нашей стороне ничего не менялось, — заявили агентству в пресс-службе «Яндекса». — На документы, о которых идет речь, стоят ссылки в Интернете. Сами документы не запрещены для индексации».

Журналисты уже направили запрос в Google.

В начале июля в Сети разразился скандал из-за того, что «Яндекс» проиндексировал не защищенные паролем файлы на Google Docs. Из-за действий поисковика пользователи узнали тайны многих крупных компаний. Например, служебную инструкцию HR-службы банка Tinkoff, посвященную нежелательным сотрудникам.