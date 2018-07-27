Финны сбросили в море директора региональной энергокомпании. Он стал главным соней страны
В Финляндии сегодня, 27 июля, отмечают День сони. По традиции «почётного соню» выбирают среди людей, внёсший вклад в развитие своего города.
Главного соню страны сбрасывают в воду в Наантали на юго-западе Финляндии, где также находится парк муми-троллей и резиденция президента. Согласно народному поверью, человек, проснувшийся в этот день поздно, весь год будет лениться. В этом году финны решили, что лениться никак нельзя директору региональной энергокомпании Тапани Бастману.
Vuoden #unikeko on tänä vuonna Turun Seudun Energiatuotannon toimitusjohtaja Tapani Bastman. Uuden unikeon valinta julkistettiin perinteisesti heittämällä Bastman mereen Naantalin vanhan kaupungin vierassatamassa unikeonpäivän aamuna. pic.twitter.com/bbIvI20GWW— STT uutiset (@STTuutiset) 27 июля 2018 г.
Наантали стал главным городом для празднования Дня сони ещё в 19 веке, когда на морском курорте таким образом решили развлекать гостей.
Справка:
День сони связан с историей о семи братьях Эфесских, которые, по легенде, были замурованы в пещере по приказу императора Деция и проспали там целых 200 лет, после чего чудесным образом пробудились. Этот день отмечается в северных странах со Средневековья. В анлийской версии он называется День семи сонь (Seven Sleepers Day).
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