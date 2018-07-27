Финны сбросили в море директора региональной энергокомпании. Он стал главным соней страны

В Финляндии сегодня, 27 июля, отмечают День сони. По традиции «почётного соню» выбирают среди людей, внёсший вклад в развитие своего города.

Главного соню страны сбрасывают в воду в Наантали на юго-западе Финляндии, где также находится парк муми-троллей и резиденция президента. Согласно народному поверью, человек, проснувшийся в этот день поздно, весь год будет лениться. В этом году финны решили, что лениться никак нельзя директору региональной энергокомпании Тапани Бастману.

Vuoden #unikeko on tänä vuonna Turun Seudun Energiatuotannon toimitusjohtaja Tapani Bastman. Uuden unikeon valinta julkistettiin perinteisesti heittämällä Bastman mereen Naantalin vanhan kaupungin vierassatamassa unikeonpäivän aamuna. pic.twitter.com/bbIvI20GWW — STT uutiset (@STTuutiset) 27 июля 2018 г.

Наантали стал главным городом для празднования Дня сони ещё в 19 веке, когда на морском курорте таким образом решили развлекать гостей.