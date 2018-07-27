Маршрутка не доехала до своих пассажиров, автомобиль сгорел на Стачек

Половина маршрутного такси обгорела в Кировском районе Петербурга утром 27 июля. Горожане в соцсетях активно делились фотографиями.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, моторный отсек 217-й маршрутки на перекрёстке проспекта Стачек и Трамвайного проспекта загорелся в 10:28. Пассажиров в момент начала пожара, заверили в ведомстве, в салоне не было. Автомобиль потушили за десять минут.

Маршрут №217 К пролегает от станции метро «Купчино» до «Ленинского проспекта», основную часть пути водитель проводит в Московском районе. Обслуживает его ООО «Пассажиртранс». Предположительно, транспортное средство ехало в сервис или готовилось выйти на маршрут.