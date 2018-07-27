Импортные велосипеды могут подорожать на 10% из-за введения утилизационного сбора

В скором времени покупателей велосипедов и велосипедных рам могут обязать платить утилизационный сбор. До 1 октября Минпромторг должен решить, вводить обязательный платеж или нет.

Это следует из протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, на котором обсуждались меры поддержки алюминиевой промышленности, сообщают «Известия» 27 июля. Введение утилизационного сбора – одна из мер, которые должны увеличить спрос на алюминиевую продукцию в различных отраслях промышленности. Если этот шаг одобрят, проекты федерального закона и постановления правительства относительно введения утилизационного сбора на велосипеды подготовят уже к 1 октября 2019 года. Ответственными ведомствами в данном вопросе являются Минпромторг и Минприроды, следует из документа.

В секретариате вице-премьера подтвердили, что совещание у Дмитрия Козака состоялось, и на нем был утвержден план по развитию алюминиевой промышленности на 2018–2023 годы.

Утилизационный сбор — разовый платеж в пользу государства, который взимается для обеспечения экологической безопасности окружающей среды и охраны жизни, здоровья человека от вредного воздействия эксплуатации транспорта, следует из закона «Об отходах производства и потребления» (89-ФЗ). Сейчас такой сбор в России существует для автомобилей, как импортных, так и отечественных.

По мнению главы Национальной ассоциации развития веломотоиндустрии Павла Шмидова, введение утилизационного сбора может увеличить стоимость импортных байков на 10%, так как для отечественных производителей предусмотрена компенсация. На сегодняшний день велорынок на 70% состоит из иностранной продукции. Шмидов считает, что утилизационный сбор простимулирует российское производство.