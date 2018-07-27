ГК «Эталон» завершила благоустройство двора детского сада в Московском районе

ГК «Эталон»

«Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») завершило благоустройство внутреннего двора нового детского сада на территории жилого комплекса «Московские ворота», который Компания построила в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро на пересечении Московского проспекта и Заставской улицы.

Во дворе детского сада установлены игровые площадки для различных возрастных групп и малые архитектурные формы. Специалисты также высадили газоны, посадили деревья, кустарники и цветы. Тем временем в здании детского сада завершаются отделочные и пуско-наладочные работы.

Уникальным является и само здание детского сада. Архитектура строится на гармоничном сочетании восстановленных исторических и современных построек.

Фасады, обращенные к сохранившимся историческим зданиям вдоль Московского проспекта, сохраняют характер, масштаб и атмосферу периода застройки места. Фасады, обращенные на новые жилые дома, напротив, подчеркивают современный характер детского сада.

Новый детский сад сможет принять 220 воспитанников. В нем будут уютные игровые и спальные комнаты, бассейн, спортивный и музыкальный залы, классы для учебных занятий, медицинский и методический кабинеты. Сад рассчитан на 11 групп детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован на 2018 год.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Московские ворота» - застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/moskovskie-vorota/