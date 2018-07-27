Российские производители молока и мяса предупредили о грозящих им изъятиях товара из-за новых требований ЕАЭС

Российские производители просят отложить новые стандарты по содержанию антибиотиков и других лекарств в непереработанной животной продукции. Жесткие нормы грозят бизнесменам изъятиями партий и убытками.

О проблеме 27 июля пишет издание «Ведомости». К члену коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерию Корешкову обратились крупнейшие представители отрасли: Национальная мясная ассоциация, Союзмолоко, Ассоциация компаний розничной торговли и т д. В своем письме они настаивают: вводимое с 14 августа решение коллегии ЕЭК должно быть отложено.

Документ, о котором идет речь, вводится для того, чтобы защитить производителей стран Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Белоруссия, Россия, Киргизия, Молдавия) от санкций со стороны контролирующих органов. (Они возникают из-за разных трактовок и торговых барьеров между странами.) Норма устанавливает перечень более чем из 70 веществ и их максимально возможное содержание в сырье: мясе, сыром молоке, яйцах и др. Сейчас техрегламент Таможенного союза существует лишь для шести групп веществ.

Как считают авторы письма в ЕЭК, новые стандарты повлекут за собой трудности для производителей: им придется проверять сырье более точными и дорогостоящими методами. Кроме того, методы экспресс-оценки антибиотиков до сих пор не разработаны, в России нет клинических испытаний сроков вывода этих веществ из организма животных. А у предпринимателей нет необходимого оборудования и квалифицированных кадров для лабораторий. Все это грозит производителям изъятием партий и убытками.

Как работать с новыми правилами, пока не понимает даже Россельхознадзор. Чиновники уверены, что новые стандарты преждевременны.

Коллективное обращение изучают в Евразийской экономической комиссии. У ЕЭК есть свои контраргументы, поэтому пойдут ли чиновники навстречу производителям, пока неизвестно.