Консультация от ГАРАНТа: Принадлежность квартиры

Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»

Будет ли считаться совместно нажитым имуществом квартира, приватизированная одним из супругов на свое имя, рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Елена Ложечникова.

Статьей 34 СК РФ предусмотрено, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К такому имуществу относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательства и результатов интеллектуальной деятельности, пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения. Общим имуществом супругов являются также вне зависимости на чье имя приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады. Кроме имущества, полученного во время брака в дар, в порядке наследования, по иным безвозмездным сделкам.

В соответствии со ст. 11 Закона РФ от 04.07.1991 N 1541-I "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" каждый гражданин имеет личное имущественное право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования один раз.

Приватизация квартиры является сделкой между гражданином и государством (собственником отчуждаемого жилого помещения). Сделка эта безвозмездна: гражданин приобретает право собственности на квартиру бесплатно, а следовательно, средства семейного бюджета на это не расходуется. Поэтому данное помещение на основании п. 1 ст. 36 СК РФ поступает в личную собственность супруга, осуществившего приватизацию.

Как указал, например, Московский городской суд в определении от 10.10.2011 N 4г/5-8489/11 приватизированная квартира является собственностью супруга, указанного в документах о приватизации, даже в том случае, если другой супруг в период приватизации проживал в квартире, но отказался от приватизации в пользу другого. Следовательно, на имущество, полученное в порядке приватизации, не распространяется режим общего имущества супругов.

ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»

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