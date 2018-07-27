18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+26°C
/ Завтра: +28
$ 62.95р
73.82р
11:57 27.07.2018
Расширенный поиск

Город
Публикуется на правах рекламы
27.07.2018 10:46
Печать

Консультация от ГАРАНТа: Принадлежность квартиры

Консультация от ГАРАНТа: Принадлежность квартиры

Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»

Будет ли считаться совместно нажитым имуществом квартира, приватизированная одним из супругов на свое имя, рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Елена Ложечникова.

Статьей 34 СК РФ предусмотрено, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К такому имуществу относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательства и результатов интеллектуальной деятельности, пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения. Общим имуществом супругов являются также вне зависимости на чье имя приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады. Кроме имущества, полученного во время брака в дар, в порядке наследования, по иным безвозмездным сделкам.

В соответствии со ст. 11 Закона РФ от 04.07.1991 N 1541-I "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" каждый гражданин имеет личное имущественное право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования один раз.

Приватизация квартиры является сделкой между гражданином и государством (собственником отчуждаемого жилого помещения). Сделка эта безвозмездна: гражданин приобретает право собственности на квартиру бесплатно, а следовательно, средства семейного бюджета на это не расходуется. Поэтому данное помещение на основании п. 1 ст. 36 СК РФ поступает в личную собственность супруга, осуществившего приватизацию.

Как указал, например, Московский городской суд в определении от 10.10.2011 N 4г/5-8489/11 приватизированная квартира является собственностью супруга, указанного в документах о приватизации, даже в том случае, если другой супруг в период приватизации проживал в квартире, но отказался от приватизации в пользу другого. Следовательно, на имущество, полученное в порядке приватизации, не распространяется режим общего имущества супругов.

 

ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»

Телефон: (812) 320-21-51

garant.spb.ru

 

Новости компаний
АО «Строительный трест»
27.07.2018 11:50

Новый проект домовладения в коттеджном поселке «Сад времени»

В коттеджном поселке «Сад времени» появился двенадцатый по счету архитектурный проект загородного дома. Это одноэтажный коттедж общей площадью 140 кв. м с просторной кухней-гостиной и тремя спальнями
ГК «Эталон»
27.07.2018 10:51

ГК «Эталон» завершила благоустройство двора детского сада в Московском районе

«Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») завершило благоустройство внутреннего двора нового детского сада на территории жилого комплекса «Московские ворота», который Компания построила в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро на пересечении Московского проспекта и Заставской улицы.
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
27.07.2018 10:46

Консультация от ГАРАНТа: Принадлежность квартиры

Будет ли считаться совместно нажитым имуществом квартира, приватизированная одним из супругов на свое имя, рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Елена Ложечникова
Setl City
27.07.2018 10:07

В Мурино построят новый автовокзал

Неподалеку от ЖК «GreenЛандия-2», эксклюзивным брокером которого является «Петербургская Недвижимость», появится междугородний и международный автобусный вокзал, а также перехватывающие парковки в рамках строительства транспортно-пересадочного узла «Девяткино»
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
26.07.2018 20:00

«Терминал-Ресурс» ждет всех на Морской праздник

28 июля в 12:00 стартует Морской праздник в «Образцовых кварталах» (0+). Море активных игр, серф-родео, мастер-класс по йоге, конкурсы, призы от партнеров ждут всех пришедших. Для самых юных гостей праздника заготовлено волшебное мыльное шоу и аквагрим.
«Главстрой-СПб»
26.07.2018 17:15

Коммерческие помещения в ЖК «Северная долина» стали еще доступнее

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» разработала специальное предложение на коммерческие помещения в 19 квартале ЖК «Северная Долина». Теперь стоимость объектов начинается от 80 000 рублей за кв. м. Данные помещения могут быть особенно интересны социально-ориентированному бизнесу.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
26.07.2018 16:54

Всем 1,8 по интернет-эквайрингу

Банк «Санкт-Петербург» объявляет акцию «Всем 1,8% по интернет-эквайрингу»*
Группа компаний «ЦДС»
26.07.2018 16:06

Жилой комплекс ЦДС «Чёрная Речка» аккредитован еще одним банком

ПАО «АК БАРС» Банк аккредитовал жилой комплекс ЦДС «Чёрная Речка». Ипотечные кредиты выдаются по ставке от 8,9%
Фото предоставлено группой по связям с общественностью ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС России
26.07.2018 15:55

Персональные данные пациентов медцентра МЧС (ВЦЭРМ) закрыл «на ключ» Газинформсервис

Медицинские персональные данные – ходовой товар в мире. Киберпреступники продают его на черном рынке США по 50 долларов за штуку (данные World Privacy Forum).
Строительный холдинг «ПСК»
26.07.2018 14:23

Строительный холдинг «ПСК» ввёл в эксплуатацию клубный дом бизнес-класса LOOK

24 июля 2018 года «ПСК» получил акт ввода в эксплуатацию клубного дома бизнес-класса LOOK на углу Лиговского проспекта и Прилукской улицы.
ПАО «Группа ЛСР»
26.07.2018 12:13

Успейте купить квартиру до повышения цен

С 1 августа «Группа ЛСР» повышает цены на квартиры в жилых комплексах «Новая Охта», «Цветной город», «Цивилизация» и «Звездный дуэт». Успейте приобрести квартиру до повышения цен
Магазин "Кей"
26.07.2018 12:09

Геймерская мебель: обустраиваем рабочее место вместе с КЕЙ

Профессиональные геймеры ответственно подходят не только к сборке игрового оборудования, но и к обустройству собственного рабочего места. Какая геймерская мебель существует - рассказывает КЕЙ