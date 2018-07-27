Алтайские полицейские получили по 6 и 7 лет колонии за пытки мужчин, укравших с фермы один мешок зерна

Двое алтайских полицейских получили по шесть и семь лет в колонии общего режима за пытки задержанных по подозрению в краже мешка с зерном, сообщает 27 июля краевой СК. События, о которых идет речь, произошли в октябре 2015 года в городе Змеиногорске.

Как установил суд, 36-летний замначальника местного отделения полиции и 33-летний оперуполномоченный допрашивали троих подозреваемых в краже фермерского зерна. Чтобы ускорить процесс, полицейские избили мужчин и подвергли пыткам с применением наручников, противогаза и электрошокера. Даже когда подозреваемые во всем сознались, пытки не прекратились – от задержанных потребовали сознаться в аналогичных преступлениях.

Теперь мучители отправятся на зону, также суд лишил их всех званий и запретил работать в органах в течение двух лет.

26 июля стало известно, что в центральном аппарате Следственного комитета потребовали от региональных управлений без промедления возбуждать уголовные дела о пытках в СИЗО и колониях. Также Следственный комитет намерен проверить запираемые помещения во всех силовых органах на предмет наличия в них видеокамер.

Волну арестов сотрудников ФСИН спровоцировала публикация ролика с издевательствами над заключенным Евгением Макаровым в Ярославской колонии №1. На региональном уровне год назад уже отказались возбуждать дело по данному преступлению, но после огласки в СМИ ярославскими ФСИНовцами занялось главное управление СК. Фигуранты дела арестованы и заключены под стражу.

За неделю следственные органы возбудили еще два подобных дела. Одно из них – в Калининграде. Заключенному в ИК-9 за 3 часа сломали 10 ребер в ходе пытки. А в Брянске сотрудник колонии задушил сидельца полотенцем.