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Строительство
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27.07.2018 11:50
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Новый проект домовладения в коттеджном поселке «Сад времени»

Новый проект домовладения в коттеджном поселке «Сад времени»

АО «Строительный трест»

В коттеджном поселке «Сад времени» появился двенадцатый по счету архитектурный проект загородного дома. Это одноэтажный коттедж общей площадью 140 кв. м с просторной кухней-гостиной и тремя спальнями.

У будущих жильцов также будет возможность организовать открытую террасу, зону барбекю и навес для двух автомобилей. Проект выполнен в классическом стиле загородного кирпичного домостроения.

Преимущества одноэтажного загородного дома заключаются в скорости строительства, экономии на коммунальных платежах, отсутствии лестниц и эргономичности жилого пространства. Данный коттедж – единственный одноэтажный проект в поселке «Сад времени», который компания «Строительный трест» развивает в г. Петергоф.

Продуманная планировка позволяет эффективно использовать каждый квадратный метр площади. Летом можно принимать гостей в полной солнечного света кухне-гостиной или на открытой террасе, а зимними вечерами проводить время всей семьей у камина.

Коттеджный поселок «Сад времени» - участки ИЖС.

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