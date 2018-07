Россияне отказываются от дач в Финляндии, но не могут продать дома. Просят слишком много, а финны не доверяют

Россияне больше не могут содержать свои дома в Финляндии и избавляются от них, но продать за желаемую цену удаётся далеко не всегда. Об этом 27 июля пишет Yle.

Построенные десять лет назад и ранее дачи выставляются на продажу, поскольку из-за слабого курса рубля содержание домов стало дороже. По данным агентств недвижимости, россияне избавляются и от просторных коттеджей площадью в 200 и даже 300 квадратов, в которые было вложено много средств. Средний ценовой диапазон составляет 100 тыс. – 150 тыс. евро.

Однако продать дачу оказывается не так просто. Как утверждают агенты, для россиян рыночная ситуация проблематична, так как в течение некоторого времени в Финляндии наблюдается спад уровня цен на недвижимость.

Представитель агентства Kiinteistömaailma в Савонлинне Сеппо Кайрикко утверждает: «Россияне отказываются от своей недвижимости в Финляндии». При этом, отмечает он, они так задирают цены, что в каждом втором случае продать недвижимость не удаётся.

«Иногда цена настолько высока, что мы не берем объекты на продажу», – говорит Ниина Тиайнен из лаппеенрантского агентства недвижимости Karjala.

По словам директора агентства In and Out Энсио Пулккинена, финны не рвутся покупать дачи россиян, поскольку не доверяют качеству отделочных работ и ремонта. Они боятся, что не смогут найти бывшего хозяина, если в доме возникнут какие-то проблемы.