Источники сообщили о возможной подготовке в США удара по ядерным объектам Ирана

В правительстве Австралии полагают, что США планируют нанести удары по ядерным объектам Ирана. Об этом 27 июля сообщает RT со ссылкой на источники ABC.

Сообщается, что австралийские военные, как и британские спецслужбы, вероятно, будут принимать участие в определении возможных целей США, которые могут атаковать Иран уже в августе этого года.

При этом, как отмечается, премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл заявил, что у него нет никаких оснований полагать, что США готовятся к военной конфронтации с Ираном.

Американский лидер Дональд Трамп уже предупредил президента Ирана Хасана Рухани о серьёзных последствиях в случае, если он будет угрожать США. Роухани в свою очередь отметил, что если между Ираном и США произойдет военное столкновение, то оно станет «матерью всех войн».

Дональд Трамп резок не только в высказываниях, но и в своих задумках. В августе 2017 года он всерьез хотел осуществить военное вторжение в Венесуэлу. Заявление прозвучало во время встречи президента с помощниками, которые и отговорили его от этой идеи.