В Мурино построят новый автовокзал

Setl City

Неподалеку от ЖК «GreenЛандия-2», эксклюзивным брокером которого является «Петербургская Недвижимость», появится междугородний и международный автобусный вокзал, а также перехватывающие парковки в рамках строительства транспортно-пересадочного узла «Девяткино».

Первую очередь проекта планируют достроить в конце 2019 года. Таким образом, жители ЖК «GreenЛандия-2» смогут путешествовать с комфортом и экономить время на дорогу.

Добраться в любую точку Санкт-Петербурга тоже не проблема – в 10 минутах от жилого комплекса располагается удобный выезд на КАД, который позволит добираться практически в любую часть города, а также в ближайшие пригороды.

Клиенты «Петербургской Недвижимости» могут выбрать приобрести студии, 1-, 2-х и 3-х комнатные квартиры различных планировок. Бонусом к приобретению недвижимости послужат бесплатное юридическое сопровождение сделки и оформление налогового вычета с покупки, а также возможность оформить рассрочку от застройщика.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 - застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте http://sc-soz.ru/