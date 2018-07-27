В Петербурге ФАС оштрафует всех, кто мешает конкуренции при вывозе покойников

Комиссия петербургского управления Федеральной антимонопольной службы признала нарушения при организации вывоза тел умерших в морги города. Решение накануне опубликовано на сайте ведомства.

В официальном заявлении антимонопольщиков сообщается о нарушении закона «О конкуренции» сразу несколькими государственными ведомствами: главным управлением МВД РФ по городу и Ленинградской области, комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка и подведомственным этому комитету ГУП «Ритуальные услуги». Согласно решению комиссии ФАС, чиновники создали условия для монополизации рынка вывоза тел умерших в петербургские морги для частной ритуальной компании ООО «СПАРУ», о чем ранее подробно писала «Фонтанка».

В сообщении ведомство констатировало: «ГУ МВД по СПб и ЛО направляло в свои подразделения распорядительные письма, согласно которым сотрудники полиции, осуществляющие вызов специализированных бригад и оформление сопроводительных документов для вывоза тел умерших, должны были вызывать такие бригады только из ГУП «РУ», при этом вызовы иных коммерческих организаций были запрещены. В свою очередь ООО «СПАРУ» получало заказы на вывоз тел от диспетчерской службы ГУП «РУ».

Петербургское управление ФАС пообещало, что в течение года с момента вынесения решения (это случилось 25 июля 2018 года) будут установлены конкретные должностные лица провинившихся ведомств, которых ждут штрафы. Также будут оштрафованы ГУП «Ритуальные услуги» и ООО «СПАРУ».

О том, какие действия антимонопольное ведомство предпримет для изменения ситуации на рынке вывоза тел умерших, в данном заявлении не сообщается.