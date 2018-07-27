Депутаты украинского Конотопа устроили драку, обсуждая бюджет. 50 человек задержаны

Депутаты горсовета сошлись в массовой драке в украинском городе Конотоп (он находится на границе с Россией). Все началось во время заседания со словесной перебранки между сторонниками действующего мэра и его оппонентами.

«Коммерсант» 27 июля сообщает о 50 задержанных. Под горячую руку попали и силовики, четверо из них пострадали.

В горсовете Конотопа числятся 36 депутатов, но к драке присоединились их помощники и местные активисты, поэтому задержанных больше. Как сообщает издание со ссылкой на свой источник, стенкой на стенку присутствующих вынудило пойти обсуждение местного бюджета.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, готовится к возбуждению дело о противодействии полицейским при исполнении ими служебных обязанностей. В Верховной раде Украины напомнили, что депутаты Конотопа не имеют иммунитета и могут быть задержаны, арестованы и осуждены.