Северная Корея передала США останки 55 солдат. Трамп лично поблагодарил Ким Чен Ына

Власти Северной Кореи передали Соединенным Штатам останки 55 американских военных, погибших во время Корейской войны. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба Белого дома.

«Сегодняшние действия представляют собой важный первый шаг к возобновлению репатриации останков из Северной Кореи и возобновлению полевых операций в КНДР для поиска примерно 5,3 тыс. американцев, которые еще не вернулись домой», — говорится в сообщении администрации США.

Договоренность о передаче останков была достигнута 12 июня в Сингапуре в ходе встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Останки вывезли на самолете ВВС США C-17. В августе их направят на Гавайи для судебной идентификации.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил руководство КНДР и лично Ким Чен Ына за передачу останков американских солдат.

«Останки американских военнослужащих вскоре будут вывезены из КНДР и направлены в Соединенные Штаты! Спустя так много лет это будет великий момент для многих семей. Спасибо Ким Чен Ыну», — написал американский президент в Twitter.