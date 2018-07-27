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Финляндия
27.07.2018 10:02
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Выходные в Финляндии 28–29 июля: Дни моря, заплыв на надувных лодках и немного музыки

В эти жаркие выходные Суоми порадует любителей водного отдыха. В Котке устроят Дни моря, в Турку придут парусники, а под Хельсинки будет сплав по реке на надувных лодках с прохладительными напитками.

Выходные в Финляндии 28–29 июля: Дни моря, заплыв на надувных лодках и немного музыки

Timo Oksanen, Visit Finland

В субботу, 28 июля, в Финляндии ожидается солнечная погода, температура воздуха от 24 до 28 градусов Цельсия. В воскресенье будет так же тепло, однако на юге страны возможны дожди с грозами.

До 29 июля в Хельсинки можно успеть побывать на двух выставках современного искусства. В Киасме до воскресенья демонстрируются работы Владислава Мамышева-Монро. А в музее ЭММА представлена экспозиция Tripoli-Lampedusa датского художника Джона Кёрнера, в интерактивном пространстве которой посетители могут стать частью произведения искусства.

Музыку 90-х годов можно услышать на фестивале We Love в Сувилахти 27 и 28 июля. Там выступят E-Rotic, Raptori, E-Type и другие звезды рубежа тысячелетий.

А в выставочном центре Хельсинки состоится мероприятие Ropecon для любителей различных игр. С 27 по 29 июля там будут играть в ролевые, карточные и настольные игры, а также устроят лекции и семинары.

В субботу на реке Вантаа устроят традиционный пивной заплыв на резиновых лодках и других плавсредствах. Отдыхать на воде будут с 10 до 20 часов, старт – в районе Таммисто (Вантаа).

Jussi Hellsten, Visit Helsinki
Jussi Hellsten, Visit Helsinki

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В Хямеенлинне 28 июля пройдет рыцарский турнир. В замке Хяме организуют соревнования по бугурту: участники в латах будут биться за победу затупленным оружием. С 10 до 17 часов можно не только посмотреть на состязания, но и попробовать себя в этом виде спорта. Билет для взрослых стоит 15 евро, для детей – 8 евро.

С 26 по 29 июля в Котке проходит крупнейший в Финляндии морской фестиваль. В рамках Дней моря организована ежедневная развлекательная программа: выступления на сцене Котки, мероприятия в Морском центре Велламо, круизы на старинном паруснике, ярмарка, чемпионат Финляндии по гонкам на быстроходных катерах. С 27 июля начнутся и Детские дни моря. Также в Котке в этот уик-энд работает передвижной луна-парк Tivoli Seterä. Среди 20 аттракционов найдутся развлечения и для детей, и для взрослых любителей экстрима. Билет стоит 5 евро, браслет на день – 31 евро.

Jukka Hesselgren, Kotkan Meripäivät
Jukka Hesselgren, Kotkan Meripäivät

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В Хамине, неподалеку от Котки, в преддверии фестиваля военной музыки Hamina Tattoo пройдет молодежное мероприятие Junior Tattoo. 29 июля в бастионе Хамина в 12:00 начнется концерт для всей семьи. А в 15:00 там же выступит финская поп-исполнительница Diandra.

В Савонлинне продолжается оперный фестиваль. В воскресенье спектакля нет, а в субботу в замке Олавинлинна представят «Отелло», главную партию исполнит американский тенор Карл Таннер. А в Кухмо (Восточная Финляндия) 28 июля завершается фестиваль камерной музыки.

В национальном парке Реповеси поблизости от Коуволы в субботу устроят оперный концерт на берегу залива Куутинлахти. Музыканты будут выступать на понтоне посреди воды, при этом зрителям на берегу будет их слышно без микрофонов и усилителей. Начало в 19:00.

Крупней шее раллийное мероприятие в Северной Европе Neste Rally Finland проходит до 29 июля в Ювяскюля. Маршруты этих гонок традиционно отличаются сложностью, высокой скоростью прохождения их участниками и живописностью местоположения трасс.

AKK Sports Ltd.
AKK Sports Ltd.

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В Турку с 25 по 29 июля в рамках регаты Airisto Classic Regatta в гостевую гавань верфи Руйссало придут большие парусные лодки. Эта регата является частью парусных соревнований Baltic Classic Masters. Полюбоваться парусниками можно будет не только во время гонки, но и на причале верфи Руйссало каждый вечер в период соревнований.

Также в Турку с 26 по 28 июля проходит гастрономический фестиваль. На берегу реки Аура можно будет попробовать блюда различных национальных кухонь и познакомиться с мастерством шефов финских ресторанов.

О событиях в Петербурге читайте на "Афише Plus".

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