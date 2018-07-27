Мошенница в парике лишила накопленного сердобольную пенсионерку

Пожилая жительница Петербурга прониклась к проблемам незнакомки и отдала ей накопленное. Искать сочувствия мошенница пришла к пенсионерке домой.

Как стало известно «Фонтанке», дверь в свою квартиру на Бухарестской улице 85-летняя петербурженка открыла около двух часов дня 26 июля. На пороге она увидела незнакомую ей светловолосую, изящно одетую женщину. Визит дама объяснила отчаянием — у родственников беда, срочно нужны деньги. Хозяйка квартиры историей прониклась и отдала страждущей 200 тысяч рублей, после чего та поспешила удалиться. К вечеру пенсионерка опомнилась и пошла в полицию писать заявление. Внешность мошенницы она смогла описать детально — надпись на футболке означала название улицы в Париже, на которой стоит Елисейский дворец. На шее женщины красовался белый платок, а на голове был, скорее всего, парик.