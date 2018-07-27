Из Махачкалы вернулся самолёт ФСБ для «посадок» чиновников. В прошлый раз он забрал для ареста все руководство Дагестана

Самолет авиационного отряда спецназначения Федеральной службы безопасности совершил многообещающий вояж по России. За один день он охватил Северо-Запад и Северный Кавказ. Появление Ан-148, как правило, имеет для регионов последствия в виде громких задержаний и уголовных дел.

Как стало известно «Фонтанке» 27 июля, накануне утром Ан-148 с бортовым номером RA-61712 вылетел из Внуково в Псков и уже через два часа взял курс на Махачкалу. Вечером он вернулся в Москву. Передвижения самолета подтверждают данные сервиса Flightradar24.

Лайнер находится в составе ФСБ с 2015 года и используется, как правило, для передвижения сотрудников, осуществляющих оперативное сопровождение и силовое обеспечение наиболее резонансных дел. О громких «посадках», совпавших с прибытием RA-61712, писала «Фонтанка». Например, в феврале 2018-го этим Ан-148 в столицу из Махачкалы доставляли на арест высшее руководство Дагестана. В сентябре 2015-го удобство спецборта ФСБ могли ощутить глава Коми Вячеслав Гайзер и другие высокопоставленные чиновники.

Официальная информация о задержаниях в Пскове и Махачкале пока не поступала.