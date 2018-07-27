Судебные долги россиян за второй квартал выросли на 400 миллиардов рублей

Сумма задолженностей россиян за второй квартал выросла на 400 миллиардов рублей и составила 4,4 триллиона рублей. При этом к 1 июня средний размер долга снизился на 2,3 тысячи рублей и остановился на уровне 92,2 тысячи рублей, следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как 27 июля пишет «Лента.ру» со ссылкой «Известия», 40 процентов задолженностей приходится на кредиты в банках (1,7 триллиона рублей). При этом долги за жилищно-коммунальные услуги выросли на 18 процентов, что связано с ростом судебных разбирательств.

Данные ФССП включают в себя долги по всем обязательствам россиян: коммунальные услуги, алименты, налоги и кредиты, по которым получено судебное решение о взыскании денежных средств.

12 июля Росстат назвал долги россиян за ЖКХ. По итогам первого квартала 2018 года общая задолженность составила 1,4 триллиона рублей, что на 5,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний размер долга находится на уровне 46 тысяч рублей.

В июне судебные приставы подвели итоги задолженностей за первый квартал. Сумма долга всех россиян составила 4 триллиона рублей, половина средств приходится на полученные займы.