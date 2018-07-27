Пожилого миллионера в Купчино лишили состояния

Несколько миллионов рублей в полиэтиленовом пакете достались грабителям во Фрунзенском районе Петербурга. Их владельца налетчики терпеливо ждали на скамейке возле парадной.

Как стало известно «Фонтанке», пожилой мужчина возвращался домой около десяти часов вечера 26 июля. В руках он нес сумку, в которой лежало 330 тысяч рублей, и полиэтиленовый пакет — в него 68-летний пенсионер сложил 2,8 миллиона рублей. Возле парадной дома на Будапештской улице, сидя на скамейке, миллионера поджидали двое. Молодые люди зашли вслед за своей будущей жертвой внутрь и уже на лестнице ударили его по голове.

Пока петербуржец падал и потирал ушибленное место, грабители выхватили сумку и ушли. Общий ущерб составил 3 миллиона 130 тысяч рублей, эти деньги мужчина получил за продажу парковочных мест.

В то время как бывший школьный учитель в больнице ждал заключения врачей, а они диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины, его сын обратился в полицию, описав нападавших как молодых людей азиатской внешности. Правоохранительные органы не стали затягивать с возбуждением уголовного дела и записали в материалах длинный состав — грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни, в особо крупном размере.