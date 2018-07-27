Опасная высота: за последние сутки в Петербурге разбилось сразу трое детей

Сразу трое детей получили травмы при падении с высоты в Петербурге. Двое выпали из окон, третий сорвался, прыгая по этажам заброшенного дома.

Как стало известно «Фонтанке», 26 июля в детскую городскую больницу им. Раухфуса доставили очередного ребенка, сорвавшегося с высоты. Несчастье с 3-летним малышом произошло на улице Раевского. Оставшись без присмотра, ребенок очутился на подоконнике и, не удержав равновесие, упал с высоты третьего этажа. Родители — граждане Украины, квартиру в Сосновке снимают.

Похожее случилось вчера и на Левашовском проспекте. Как это часто бывает, пятилетний мальчик оперся на москитную сетку, и та не выдержала веса. Упав с пятого этажа, ребенок получил, предположительно, перелом двух позвонков, закрытую черепно-мозговую травму. Мальчик — житель Владикавказа, в Петербурге находился в гостях у тети.

Третьему пострадавшему 12 лет. К трагедии привела прогулка по заброшенному зданию на площади Стачек, 5, у метро «Нарвская». После падения с высоты второго этажа подросток находится в тяжелом состоянии: у него компрессионный перелом позвоночника, сотрясение головного мозга, сочетанная катотравма. На учете семья не состоит, считается благополучной.

Напомним, что подобное с наступлением жарких дней происходит в Петербурге едва ли не ежедневно, счет пострадавших идет уже на десятки. Предыдущий случай, о котором сообщала «Фонтанка», относится к 24 июля: на проспекте Пархоменко разбился мальчик трех лет.